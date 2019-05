Turkije woedend om Israëlische luchtaanvallen op Gaza

De Turkse regering heeft woedend gereageerd op de luchtaanvallen die Israël heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Bij de aanvallen, waarbij volgens de Palestijnse autoriteiten zeker vier doden en twintig gewonden vielen, werd ook een gebouw getroffen waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd.

In een verklaring spreekt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken van aanvallen op willekeurige doelen waardoor veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Volgens minister Cavusoglu gaat het om misdaden tegen de menselijkheid. Turkije roept de internationale gemeenschap op om de spanningen in de regio te doen verminderen vanwege deze "disproportionele acties" van Israël.

Het geweld over en weer in het gebied is sinds vrijdag weer opgelaaid. De Israëlische luchtaanvallen van gisteren waren een vergelding voor naar schatting meer dan 200 raketten die vanuit de Gazastrook waren afgevuurd op Israël. Die raketten waren op hun beurt weer een reactie op de dood van vier Palestijnen door toedoen van Israël.

Vanwege de escalatie van het geweld heeft de Israëlische premier Netanyahu de top van de veiligheidsdiensten bijeengeroepen voor spoedoverleg. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, zegt dat het een hoge functionaris naar Caïro heeft gestuurd voor bemiddeling onder leiding van Egyptische onderhandelaars.