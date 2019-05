Vuur in Wageningen ontstoken, Bevrijdingsdag begonnen

In Wageningen is het bevrijdingsvuur aangestoken. Burgemeester Van Rumund deed dat om middernacht op het 5 Mei Plein, bij de plek waar in 1945 werd onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters. Hij gaf daarmee het startschot voor de viering van Bevrijdingsdag in het hele land.

De burgemeester kreeg de bevrijdingsvlam uit handen van de Britse veteraan Raymond Lord. Die landde in 1944 op de stranden van Normandië en was betrokken bij de bevrijding van verschillende Nederlandse plaatsen.

Tientallen loopgroepen uit het hele land brengen nu vanuit Wageningen fakkels naar hun gemeente. In Wageningen zelf neemt minister Bijleveld vanmiddag een defilé af met zo'n 1500 veteranen en militairen.

Festivals

Verspreid over het land zijn er vandaag veertien Bevrijdingsfestivals. De Ambassadeurs van de Vrijheid, die op deze festivals zullen optreden, zijn dit jaar Kraantje Pappie, Maan en Sam Feldt.

De afgelopen avond werden in het hele land de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen bij oorlogen en vredesmissies. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima even voor 20.00 uur een krans, waarna twee minuten stilte in acht werden genomen.