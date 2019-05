Nationale Sportherdenking: oorlog cynisch genoeg opkomst van rolstoelbasketbal

Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is voor de vijftiende keer de Nationale Sportherdenking gehouden. Dit jaar stond de plechtigheid in het teken van basketbal.

In toespraken van NOC*NSF-voorzitter André Bolhuis, de Amsterdamse sportwethouder Simone Kukenheim en basketballer Aron Royé van de Nederlandse 3x3-selectie werd stilgestaan bij de rol die basketbal tijdens en na de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld.

Zo was er aandacht voor Dick Schmüll, die in 1947 de Nederlandse Basketball bond oprichtte en ook in de oorlog belangrijk was voor de sport. Ook werd belicht hoe het basketbal dankzij Canadese militairen definitief doorbrak in Rotterdam, waar tijdens de oorlog in het geheim een competitie werd gespeeld.