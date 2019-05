'Veiligelanders' aangehouden na reeks winkeldiefstallen

Twee mannen van 24 en 26 zijn door de politie aangehouden voor meerdere winkeldiefstallen, verspreid over het land. De politie vermoedt dat ze ook in winkels in België en Duitsland spullen hebben gestolen.

De twee komen uit Algerije en verblijven in het azc in Weert. Gisteren werden ze opgepakt na het stelen van spullen uit een kledingwinkel in Tilburg.

Ze waren er na de diefstal vandoor gegaan, maar op camerabeelden was te zien dat ze kleding meenamen. Die gooiden ze daarna in een papiercontainer. Agenten vonden in de tas voor 120 euro aan gestolen waar, meldt Omroep Brabant.

Een van de verdachten had bij de aanhouding een rugzak bij zich met daarin twee nieuwe elektrische tandenborstels. De apparaten waren gestolen bij een andere winkel. Een van de twee had ook een kniptang en een schaartje bij zich.

Diefstallen op andere plekken

De 24-jarige man is het afgelopen halfjaar ook betrapt op winkeldiefstallen in Venray, Amsterdam en Ter Apel. De 26-jarige man werd vorige maand in Sneek opgepakt na een winkeldiefstal.

Het valt de politie op dat de mannen telkens vanuit het azc in Weert het land intrekken naar allerlei plaatsen om dingen te stelen. Voor de zekerheid is ook contact gezocht met de vreemdelingenpolitie. Die gaat kijken of de twee ook in België of Duitsland winkels hebben bestolen.

Volgens de politie is er sprake van mobiel banditisme. Die term wordt gebruikt voor bijvoorbeeld internationaal rondtrekkende criminele groepen die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting en zakkenrollerij. "Met de term mobiel banditisme steken we meer energie in een zaak. De zaak wordt bij de rechter dan ook niet als geïsoleerde winkeldiefstal gezien, maar als meerdere diefstallen."

Overlast in Ter Apel

Op meerdere plekken in het land zijn problemen met asielzoekers uit veilige landen. Deze mensen komen naar Nederland in de hoop asiel te krijgen, maar ze maken geen kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor mensen uit Algerije.

In Ter Apel veroorzaakt een groep van zo'n 35 'veiligelanders' al langer overlast.