Rechter geeft ASML gelijk, maar 845 miljoen dollar compensatie niet inbaar

Hoewel ASML waarschijnlijk geen geld van XTAL kan innen, verwacht het bedrijf wel dat het al het intellectueel eigendom van de concurrent zal krijgen toegewezen. Ook verbood de rechter XTAL verder te werken aan software die is ontwikkeld met gegevens van ASML en mag ASML klanten van XTAL benaderen over het vonnis.

"Wat ons betreft is de zaak hiermee afgedaan", aldus de woordvoerder. "We zijn tevreden dat er een definitieve uitspraak ligt. Het is voor ons belangrijk om te laten zien dat als je steelt van ASML, we actie nemen."

Eerder al sprak het bedrijf van "rotte appels" en zei topman Peter Wennink dat er geen sprake was van een "nationaal complot" van China tegen het bedrijf. Bewijzen daarvoor werden ook niet aangedragen tijdens het proces. "We zijn bestolen door enkele van onze eigen medewerkers, die de wet overtraden om er zelf rijker van te worden."

Wennink vulde aan dat het bedrag van de schadevergoeding bovendien maar een fractie was van de jaaromzet van het bedrijf, ruim 10 miljard euro. ASML is wereldwijd marktleider in het maken van complexe chipmachines.