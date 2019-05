Historisch watervliegtuig maakt afscheidsvlucht boven Nederland

De Catalina, een historisch watervliegtuig uit de jaren 40, maakt morgen een laatste rondvlucht boven Nederland. Het toestel gaat, tot groot verdriet van sommigen, terug naar waar het ooit gebouwd werd: de Verenigde Staten.

De Catalina is verkocht aan een Amerikaanse stichting in de staat Massachusetts. De huidige eigenaar, de Stichting Exploitatie Catalina in Lelystad, kan het financieel niet opbrengen om het toestel te houden.

"Rationeel gezien is het een goed besluit, maar emotioneel is dit verschrikkelijk", zei voorzitter Arjan Dros eerder tegen Omroep Flevoland. "Ik heb er nachten wakker van gelegen, want we hebben toch twintig jaar voor dit toestel gezorgd."