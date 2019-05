Het oorlogsleed van de Merwedegijzelaars: 'De lijken hingen in de bomen'

De razzia kwam niet uit de lucht vallen. Het was een vergeldingsactie van de Duitsers, nadat leden van het verzet twee landwachten van de NSB om het leven hadden gebracht.

Want een maand eerder was het een landwacht die bij de spoorwegovergang in Giessendam de nietsvermoedende Wouter Smit koelbloedig doodschoot. Smit was bakker, vader en bovenal een doodnormale man. "Hij was niet rebels", vertelt zijn zoon Piet Smit. "Ik mocht nooit iets zeggen over de Duitsers, want mijn vader was bang dat hij ervoor opgepakt zou worden."

Als bakker Smit 's avonds naar huis loopt, moet hij stoppen om zijn persoonsbewijs te laten zien. Maar hij hoort het bevel van de landwacht niet. Die schiet meteen en niet veel later sterft Smit.

De beul van kamp Amersfoort

Niemand kon voorzien dat de dood van bakker Smit uiteindelijk zou leiden tot de Merwederazzia, waarbij tweehonderd jongens werden opgepakt en weggevoerd naar kamp Amersfoort. Een tiental werd na enige tijd vrijgelaten; Mijnster was één van hen.

Minder geluk hadden Bas van der Starre en Marius den Breejen. Beiden waren getuige van de gruwelen van Kamp Amersfoort. Er was honger, vermoeidheid, kou. En angst, vooral voor 'kampbeul' Joseph Kotälla. "Die trapte je ondersteboven", zegt Den Breejen. "Dan stond je in rijen en trapte hij iedereen in z'n ballen."

Veel van de jongens die tijdens de Merwederazzia zijn opgepakt, moesten uiteindelijk naar Duitsland om gedwongen te werk te worden gesteld. Den Breejen was één van die jongens. "Onderweg hebben we nog bombardementen gehad, het was een rotzooitje", vertelt hij.