Generaal De Kruif dreigde met ontslag om bezuinigingen

Generaal Mart de Kruif, de voormalige commandant van de Koninklijke Landmacht, heeft in 2013 gedreigd op te stappen vanwege de bezuinigingen op de krijgsmacht. Hij zegt dat in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

De Kruif trad in 2011 aan als commandant van de landmacht en zwaaide in 2016 af. Hij kreeg meteen te maken met een bezuiniging op de krijgsmacht van 1 miljard euro. Het eerste kabinet-Rutte, met Hans Hillen op Defensie, had in 2010 tot die bezuiniging besloten. Dat betekende onder andere dat de Johan Willem Frisokazerne in Assen moest worden gesloten.

In het interview zegt De Kruif dat hij tegen Hillens opvolger Hennis heeft gezegd dat hij ontslag zou nemen als de bezuiniging in ongewijzigde vorm zou doorgaan. De Kruif zei haar dat hij niet in discussie ging over de bezuiniging op zich, maar wel over de invulling ervan.

Onderscheiding

Hennis gaf hem daarop toestemming om de bezuiniging naar eigen inzicht in te vullen. Daarbij speelde het volgens De Kruif een belangrijke rol dat hij in 2008 was benoemd tot commandant van een internationale troepenmacht die in Afghanistan tegen de Taliban vocht. In 2010 kreeg hij daarvoor een hoge koninklijke onderscheiding.

Volgens De Kruijf is het zo geregeld dat de politiek het besluit neemt tot bezuinigingen, maar dat de militairen over de invulling ervan gaan. De Kruif kreeg destijds steun van commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Hij noemt die steunbetuiging in het interview "moedig".

De Kruif kreeg toestemming 40 miljoen euro aan bezuinigingen zelf in te vullen. De Johan Willem Frisokazerne is nog steeds open. De Kruif noemt het verder een "rare gewaarwording" dat Nederland destijds de tanks afschaften, terwijl de Russen toen juist in tanks investeerden.