Raketten afgevuurd op Israël na dood vier Palestijnen

De aanvallen volgen op het geweld van gisteren. Toen kwamen vier Palestijnen om het leven: twee bij een Israëlische luchtaanval en twee bij de wekelijkse betogingen aan de grens tussen Israël en de Gazastrook.

De luchtaanval door het Israëlische leger was bedoeld als represaille voor een aanval vanuit de Gazastrook waarbij twee Israëlische militairen gewond raakten.

De incidenten zetten de onderhandelingen in Caïro over het verminderen van de gespannen situatie tussen Israël en de Palestijnen onder druk. In een verklaring zegt Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, dat de hoogste man Yeyha al-Sinwar naar Caïro is gereisd om te praten over deëscalatie aan de grens.