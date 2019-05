Poep op je auto of eieren tegen het raam? Deze site geeft burenruzie-advies

Vuilnis in de tuin, poep op de auto en lek gestoken banden. Buren maken elkaar het leven soms zuur. In Eindhoven ontplofte gisteren zwaar vuurwerk voor de woning van een gezin met drie kinderen. Volgens omwonenden speelt er een slepende burenruzie.

In veel gevallen is het veelgegeven advies 'praat erover' geen oplossing meer, zegt Michel Vols, hoogleraar Openbare Orde en Veiligheid. Daarom ontwikkelde hij samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een site met gratis advies op maat voor allerlei situaties. "Dat is bij voorbeeld: 'hoe kan ik het gesprek aangaan met mijn buren?, 'wat kan de burgemeester doen?' en 'wat kan een woningcorporatie doen?'"

Er worden vragen gesteld over het soort overlast, of het om een koop- of huurwoning gaat en wat er gedaan is om de problemen op te lossen. Met die mix van gegevens maakt de computer een passend advies met voorbeelden uit de praktijk.

Stijging overlast

Steeds meer Nederlanders doen melding van burenoverlast. Het CCV, het landelijke aanspreekpunt voor buurtbemiddeling, meldde vorig jaar een stijging van 15 procent van het aantal meldingen over het hele land. Die toename wordt onderschreven in de Veiligheidsmonitor van het CBS. Een op de twintig Nederlanders zegt vaak last te hebben van buren; bijna een op de drie Nederlanders spreekt zelfs van regelmatige overlast.

"Mijn frustratie was dat als je op internet advies zoekt, er voornamelijk wordt gezegd: 'gaat u eens praten met de buren.' Voor sommige mensen is dat een klap in het gezicht. Die hebben dat al heel vaak gedaan en zijn heel bang voor de buren", vertelt Vols. "Je kunt je voorstellen dat als je naast een gewelddadige drugsverslaafde of een verward persoon woont, er een heel ander advies nodig is dan als je last hebt van een overhangende tak van een buurman waar je op zich een goede relatie mee hebt."

Blaffende hond en barbecuerook

De site geeft niet alleen raad in extreme situaties zoals vernieling, agressie en bedreiging. Ook wordt ingegaan op eenvoudigere ergernissen, zoals harde muziek, voortdurend blaffende honden, rook van andermans barbecue in je achtertuin of een overhangende tak. "De site is reëel. Dus niet dat als de buurman een keer een feestje heeft gegeven en je niet kon slapen,een advocaat erbij halen en hem uit zijn huis laten zetten. Dan is het advies: dat is niet slim. Je kunt beter eerst gaan praten, anders ga je een juridische lijdensweg in."