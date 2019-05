SpaceX lanceert goederen voor ruimtestation ISS

SpaceX heeft een raket met goederen gelanceerd voor het Internationale Ruimtestation ISS. De raket werd gelanceerd vanaf een platform in de Atlantische Oceaan, en zal maandag bij het ruimtestation arriveren. Aan boord is een zogenoemde Dragoncapsule, met 2500 kilo aan goederen.

De levering van het materiaal had een paar dagen vertraging opgelopen door technische storingen bij zowel het ruimtestation als het lanceerplatform.

SpaceX is een Amerikaans bedrijf gevestigd in Californië, dat herbruikbare Falaconraketten ontwikkeld heeft waarmee de Dragoncapsule in een baan om de aarde kan worden gebracht. Het bedrijf heeft een contract met de ruimtevaartorganisatie NASA om astronauten naar het ruimtestation te brengen.

Wegens een recent ongeluk met de capsule is het nog onzeker of die vluchten dit jaar nog beginnen. Op het lanceerplatform op ruim 20 kilometer uit de kust ging op 20 april een lege Dragoncapsule in vlammen op. Het bedrijf weet nog niet wat de oorzaak daarvan was.