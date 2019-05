Wekdienst 4/5: Nationale Dodenherdenking en kroning Thaise koning Rama X

En dan nog even dit:

Voor het eerst in de geschiedenis hebben drie zwarte vrouwen de belangrijkste missverkiezingen in de Verenigde Staten gewonnen. Gisteren won een zwarte vrouw de Miss USA-verkiezing en eerder hadden de Miss America- en de Miss Teen USA-verkiezing ook al een zwarte winnares. Toen de Miss America-verkiezing in 1921 begon, mochten jarenlang alleen witte vrouwen meedoen. Pas in 1983 werd die verkiezing voor het eerst door een zwarte vrouw gewonnen.