Japanners in de rij voor nieuwe keizer

De nieuwe Japanse keizer heeft zich voor het eerst sinds zijn aantreden in het openbaar vertoond. In Tokio waren tienduizenden mensen op de been voor een balkonscène bij het keizerlijk paleis met zijn vrouw Masako.

Naruhito zwaaide naar de menigte en bedankte het volk. "Ik ben zeer dankbaar voor alle festiviteiten vandaag. Ik wens u gezondheid en voorspoed en hoop oprecht dat ons land met andere landen aan wereldvrede en ontwikkeling werkt."

Bij de balkonscène waren meerdere leden van de keizerlijke familie aanwezig, zoals de nieuwe kroonprins, Narahitu's broer Akishino. De afgetreden keizer Akihito en zijn vrouw Michiko waren er niet, om de nieuwe keizer alle ruimte te geven.

Vlaggetjes

Naar verwachting zal Naruhito nog enkele malen op het balkon verschijnen, om alle toegestroomde mensen een kans te geven hem te zien. De menigte reageerde enthousiast op zijn komst, met gejuich en vlaggetjes.

De 59-jarige Naruhito volgde afgelopen woensdag zijn 85-jarige vader op. Het was de eerste keer in meer dan 200 jaar dat een Japanse keizer aftrad.