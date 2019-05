18 miljoen euro smartengeld voor familie doodgeschoten vrouw VS

De familie van een vrouw die door een politieagent werd doodgeschoten in de Amerikaanse stad Minneapolis krijgt omgerekend 18 miljoen euro aan smartengeld van de stad. Drie dagen geleden werd de politieagent veroordeeld voor moord. Over een maand hoort hij zijn straf.

De 40-jarige Justine Ruszczyk Damond belde twee jaar geleden het alarmnummer, omdat ze dacht dat er in een steeg bij haar huis iemand werd verkracht. Twee agenten kwamen met een patrouillewagen op de melding af. Een van hen schoot op Damond toen zij op de wagen afstapte en haar rechterarm opstak.

Hij zei dat hij dat deed omdat hij een harde klap op hun wagen hoorde. Toen hij de vrouw zag dacht hij naar eigen zeggen dat ze een bedreiging vormde voor zijn partner. Damond bleek ongewapend.

Vraagtekens

Aanklagers nemen het de agent kwalijk dat hij schoot, terwijl hij niet kon zien of de vrouw gewapend was. Ook stellen ze vragen bij de harde knal die de agenten zouden hebben gehoord, omdat de twee dat in hun eerste verklaring niet hadden gemeld.

De burgemeester van Minneapolis zegt dat hij hoopt dat de stad weer vooruit kan kijken nu er een schikking met de nabestaanden is getroffen. "Laten we ervoor zorgen dat zo'n tragedie nooit meer gebeurt", zei hij.