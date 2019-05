Thaise koning begint aan driedaagse kroningsceremonie

In Thailand is de kroningsceremonie van koning Maha Vajiralongkorn begonnen. De plechtigheden vinden plaats in het Grote Paleis in Bangkok. Het is de eerste keer in bijna zeventig jaar dat er een nieuwe koning wordt geïnstalleerd.

De koning voert eerst zuiveringsrituelen uit en wordt dan officieel gekroond. De ceremonies nemen in totaal drie dagen in beslag. De gebeurtenissen worden op de voet gevolgd door een groot deel van de Thaise bevolking. Bij het Grote Paleis wachtten veel mensen in het geel gekleed op de koning.

Voordat de ceremonies begonnen kregen zo'n 40.000 gevangenen een koninklijk pardon. Thailand heeft een constitutionele monarchie, maar de koninklijke familie staat hoog in aanzien en heeft nog steeds politieke macht.

Opvolger Bhumibol

De 66-jarige Vajiralongkorn staat ook bekend als Rama X. Hij volgde in 2016 zijn vader Bhumibol op, die zeer geliefd was onder de Thaise bevolking. Vajiralongkorn gaf toen al zijn ja-woord voor het koningschap, maar de kroningsceremonie werd naar Thais gebruik uitgesteld tot na de rouwperiode.

De Thaise koning maakte eerder deze week bekend dat hij in besloten kring is getrouwd met de 40-jarige Suthida Tidjai, die nu verder door het leven gaat als koningin Suthida.