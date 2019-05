Voor het eerst drie zwarte winnaars bij belangrijke missverkiezingen VS

De oudste van de drie verkiezingen is de Miss America-verkiezing, die sinds 1921 bestaat. Zwarte vrouwen mochten daar tot 1941 niet aan meedoen. In de regels stond dat deelnemers wit moesten zijn. Pas in 1970 had de Miss America-verkiezing voor het eerst een zwarte deelnemer. In 1983 werd de verkiezing voor het eerst door een zwarte vrouw gewonnen.

Ook bij de andere missverkiezingen duurde het lang voordat een zwarte vrouw tot winnaar werd gekroond. De Miss USA-verkiezing bestaat sinds 1952; de eerste zwarte winnaar was er in 1990. En de Miss Teen USA-verkiezing, die sinds 1983 bestaat, werd in 1991 voor het eerst door een zwart meisje gewonnen.