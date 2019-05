Alitalia krijgt meer tijd voor redding

Ferrovie dello Stato is samen met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines in de race om Alitalia over te nemen. Maar er is nog een derde partij nodig om de naar schatting één miljard euro die daarvoor nodig is op te hoesten. In de Italiaanse pers wordt gespeculeerd dat het snelwegbedrijf Atlantia van de Benetton-familie een bijdrage wil leveren aan de redding.

Een bijdrage van Atlantia zou het bedrijf de genade van de regering kunnen bezorgen die het verloor na de snelwegramp in Genua in augustus vorig jaar. Bij het instorten van een brug kwamen toen 43 mensen om het leven. Volgens de regering werd het ongeluk veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Er loopt nu een procedure om Atlantia de concessie voor de exploitatie van de Italiaanse snelwegen te ontnemen. Atlantia, dat ook het belangrijkste vliegveld van Rome exploiteert, ontkent kandidaat te zijn om Alitalia te redden.