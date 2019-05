Trump sprak met Poetin over kernwapens

President Trump heeft met zijn Russische collega Poetin gesproken. In het telefoongesprek, dat volgens het Witte Huis langer dan een uur duurde, ging het onder meer over kernwapens, Noord-Korea, de situatie in Venezuela en Oekraïne en het Rusland-onderzoek van de Amerikaanse speciale aanklager Mueller.

"Het was een heel goed gesprek", zei Trumps woordvoerder Sanders tegen Witte Huis-verslaggevers. "Ze spraken over kernwapenverdragen, over nieuwe en verlenging van bestaande verdragen, met de mogelijkheid om China bij de onderhandelingen te betrekken." Trump zei zelf later dat China "heel graag" wil meedoen.

De VS en Rusland trokken in februari de stekker uit het INF-verdrag, dat het produceren van nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer verbiedt. Een ander verdrag, New START, loopt in 2021 af. Dat gaat over strategische kernwapens, die op verder gelegen doelen worden afgevuurd, bijvoorbeeld met een intercontinentale raket.

Noord-Korea

Een groot deel van het gesprek ging over Noord-Korea, zei Sanders. Beide presidenten vinden dat dat land afstand van zijn kernwapens moet doen. Trump wil dat Poetin druk uitoefent op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die liet Poetin vorige week weten dat Noord-Korea bereid is stappen te zetten, in ruil voor veiligheidsgaranties voor zijn land.

Het Mueller-rapport is volgens Sanders "heel, heel kort", aan de orde gekomen. Mueller schreef dat Rusland op twee manieren geprobeerd heeft om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 in het voordeel van Trump te beïnvloeden: door e-mails van de Democratische Partij te hacken en te verspreiden en door het verspreiden van nepnieuws op sociale media.

Mueller vond geen bewijs dat Trump of zijn campagneteam met de Russen had samengespannen.