Britse WO II-veteranen komen nog ieder jaar naar Wageningen voor herdenking

"Van mijn regiment zijn er nog maar vier over voor zover we weten en ik ben de enige die nu in Nederland is", zegt Geoff Roberts tegen Omroep Gelderland. Als 19-jarige werd hij als parachutist gedropt op de Ginkelse Heide. Hij is blij om nu in Nederland te zijn. "Het is fijn om terug te zijn om onze kameraden te herdenken. We komen ook om onze Nederlandse vrienden te ontmoeten, want daar hebben we er inmiddels veel van."

Ik hou van Holland

De 94-jarige John Jeffries is het daarmee eens. "Ik hou van Holland. En ik vind het fijn mijn kameraden weer te zien, want we hebben allemaal onze verhalen." Die verhalen gaan niet alleen maar over de oorlog. "Die herinneringen verschuiven naar de achtergrond", zegt Roberts. "Het is al zo lang geleden. Er komen mooie herinneringen aan de contacten in Nederland voor in de plaats."