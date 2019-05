Uitslaande loodsbrand in Loosdrechtse woonwijk

De brandweer is in Loosdrecht uitgerukt voor een grote uitslaande brand in een woonwijk. Een loods staat in brand. Een rookwolk is in de verre omtrek te zien.

Of er gevaarlijke stoffen vrijkomen is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zitten er meerdere bedrijven in de loods.

Omwonenden hebben een NL-Alert gekregen. Vanwege de rookontwikkeling wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer uit Loosdrecht krijgt bij het blussen hulp van collega's van korpsen uit de omgeving, schrijft NH Nieuws.