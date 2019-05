Bietenboeren willen verboden bestrijdingsmiddelen weer mogen gebruiken

Brancheorganisatie LTO wil dat bietenboeren een ontheffing krijgen voor het gebruik van vorig jaar in heel Europa verboden gifstoffen. De boeren lijden schade door vraat van insecten en doordat ze nieuwe bestrijdingsmiddelen moeten kopen.

"We hadden de stille hoop dat het mee zou vallen, maar dat doet het niet." Jaap van Wenum van LTO hoort van zijn achterban over plagen van bietenkevers, springstaarten en wortelduizendpoten. En dat is nog maar het begin. "De eerste luizenkolonies zijn al gesignaleerd. En die gaan later in het seizoen nog voor veel problemen zorgen."