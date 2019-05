Eis: 10 jaar geen runderen voor boer die koeien verwaarloosde

Het Openbaar Ministerie wil dat een 65-jarige boer uit Wanneperveen tien jaar geen runderen mag houden. Bij een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek dat hij zijn koeien ernstig heeft mishandeld. In de strafeis is rekening gehouden met het feit dat de man al eerder voor een vergelijkbaar vergrijp is veroordeeld.

Het OM eist ook een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Als de boer de komende tien jaar toch weer koeien gaat houden, of meer dan vijf andere landbouwdieren, dan moet hij de cel in, schrijft RTV Oost.

Controleurs van de NVWA en een dierenarts ontdekten bij een inspectie dat de boer zijn koeien geen droge en schone ligplaatsen had gegeven. Ook had het vee te weinig water, was het voedsel beschimmeld of zat het onder de mest. Verder lag er een dood kalf in de stal. Die dag werden bijna de helft van de 120 dieren weggehaald.

Roodbont

Twee weken later werd een nieuwe controle uitgevoerd. De situatie was bijna hetzelfde, zei de officier van justitie in de rechtbank. De boer is het daar niet mee eens. "Ik heb roodbonten en die hebben een vacht. Daar zit altijd mest aan. Met de watervoorziening was ook niets mis, ze zijn niet omgekomen door dorst."

Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. Volgens hem is er onvoldoende bewijs voor verwaarlozing en waren de dieren nog gezond. Ook zei hij dat zijn cliënt tegenwoordig met zijn ziel onder zijn arm loopt. "Dit bedrijf is inmiddels beëindigd. De overige koeien zijn ver onder de marktprijs verkocht. Mijn cliënt zit nu met een schadepost van meer dan 140.000 euro en hij heeft geen dagbesteding meer."

Over twee weken doet de rechter uitspraak.