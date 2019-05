'Minder schepen onder Nederlandse vlag als hoger salaris verplicht wordt'

Hij denkt veel reders dan niet meer onder de Nederlandse vlag zullen blijven varen. "Onze leden zijn trots om onder Nederlandse vlag te varen en zullen dat niet snel willen veranderen, maar als er 1,5 keer meer betaald moet gaan worden, zal een aantal reders vertrekken."

Het verschil tussen het internationale zeevaardersloon en het Nederlandse minimumloon is groot. Hoewel er geen wettelijk vastgelegd internationaal minimumloon is, zijn er wel internationale afspraken gemaakt. Op basis hiervan betalen Nederlandse schepen ongeveer 1100 euro per maand, inclusief overuren en toeslagen. Het Nederlands minimumloon ligt op zo'n 1600 euro.

'Wel duidelijkheid'

De vakbond voor zeevarenden Nautilus deelt de zorgen van de reders niet en is blij met de uitspraak van de Raad van State. "Met deze uitspraak is er voor ons juist duidelijkheid verschaft. Er zijn namelijk wel degelijk gevallen waarbij reders het Nederlandse minimumloon aan hun zeevarenden moeten betalen", zegt Sascha Meijer, bestuurder van Nautilus.

De vakbond schat dat er de afgelopen jaren een stuk of vijf soortgelijke rechtszaken zijn geweest. En ook de vakbond erkent dat het niet altijd even duidelijk is. "Als een zeevarend schip door onvoorziene omstandigheden langer in een Nederlandse haven blijft, moet dat niet direct betekenen dat het personeel het Nederlands minimumloon betaald moet worden", zegt Meijer.

De redersverenigingen en de vakbonden zijn in gesprek met minister Koolmees om een akkoord te bereiken over de loonkwestie. De minister had halverwege vorige maand al duidelijkheid willen scheppen, maar zegt meer tijd nodig te hebben om er samen met de sociale partners uit te komen.