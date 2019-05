Minder werk voor deurwaarders door economische bloei en efficiency

Gerechtsdeurwaarders hebben steeds minder werk. Het aantal beslagleggingen en rechtszaken tegen mensen met schulden daalde aanzienlijk. Dat blijkt uit het jaarverslag van de beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders KBvG.

De economische groei is niet de enige reden voor de afnemende werkdruk. De daling is volgens de beroepsvereniging ook deels te verklaren door de efficiëntere werkwijze van gerechtsdeurwaarders. Die maken nu gebruik van het digitale beslagregister.

Daarin kunnen ze snel zien of het zinvol is om beslag te leggen op bijvoorbeeld iemands inkomen. Als daar al door een andere schuldeiser beslag op is gelegd, is de kans klein dat een tweede schuldeiser zijn of haar geld krijgt.

Efficiënter

Volgens de deurwaarders kan het systeem nog veel beter gebruikt worden als de overheid zich erbij aansluit. Overigens leidt dat waarschijnlijk wel tot nóg minder werk voor de deurwaarders.

Dat de overheid, als grootste schuldeiser, nog geen gebruik maakt van het het beslagregister, vindt de beroepsorganisatie zorgelijk. "Eigenlijk krijgen we nu halve informatie", zegt Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG. "We kunnen namelijk niet zien of de Belastingdienst of het UWV ergens beslag op hebben gelegd."