Politie zoekt al uren naar mogelijk gewapende man in Leeuwarden

Sinds vanmorgen vroeg is de politie op zoek naar een man die mogelijk een vuurwapen bij zich heeft. Hij ging ervandoor na een ruzie in een woning in Leeuwarden.

Rond 07.00 uur vanmorgen kreeg de politie een melding van een incident in een huis in de Friese hoofdstad. Er zou geweld zijn gebruikt. De oorzaak van het conflict ligt vermoedelijk in de relationele sfeer, schrijft Omrop Fryslân. "De gemoedstoestand van de man, in combinatie met het mogelijke vuurwapen, maakt dat wij hier een grote inzet op hebben", meldt de politie.

Kort na de eerste melding is de directe omgeving afgezet, maar de man is nog niet gevonden. Hoe en waar de politie precies zoekt, kan een woordvoerder niet zeggen.

Wie de man ziet, wordt verzocht niets te doen, behalve 112 te bellen.