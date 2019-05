Discussie over plannen Amsterdam, hoe gaat dat in andere Europese steden?

Winkeliers en andere ondernemers maken zich bovendien druk over de bevoorrading van de stad. Zij moeten nieuwe auto's aanschaffen om straks de stad in te kunnen. Daarom helpt Parijs die bedrijven met flinke subsidies. "Dat kan oplopen tot 9000 euro voor een nieuwe, schone vrachtwagen. Maar winkeliers zijn daar niet gerust op." De stad investeert verder in elektrische huurauto's, fietsen en steps.

Madrid weert nu al veel auto's

In Madrid wordt daar niet veel in geïnvesteerd, zegt correspondent Rop Zoutberg. Toch zijn er in de stad al flinke maatregelen getroffen om de uitstoot tegen te gaan. In november gingen daar nieuwe regels in.

"Een groot deel van de auto's wordt nu uit de binnenstad geweerd: wie er niets te zoeken heeft. Komt er niet meer in." Concreet betekent dat alleen mensen die in de stad wonen of werken door mogen rijden. Automobilisten moeten daarnaast verplicht een milieusticker op hun voorruit hebben.

"Als de lucht erg vervuild is komen er stickerverboden, en komen bepaalde auto's er niet meer in." Dieselauto's van voor 2006 en benzineauto's van voor 2000 hebben geen sticker, en zijn daarom helemaal niet meer welkom in de stad. "Hierbij moet je bedenken dat Spanje een enorm verouderd wagenpark heeft. Veel ouder dan in Nederland. Auto's worden echt opgereden. Die maatregel betekent hier dus wel iets." Toch zijn er nog geen plannen voor een algeheel verbod in de stad, zoals nu in Amsterdam.

Vogeltjes

Toen de plannen bekend werden is er volgens Zoutberg dan ook "moord en brand geschreeuwd. Maar toen het eenmaal in ging werd er eigenlijk best goed op gereageerd. Er was eerst een overgangsperiode van drie maanden waarin geen boetes uitgedeeld werden, maar toen zag je al dat het meteen rustiger was. Mensen bleven al weg."

Nu de eerste woede ook gezakt is zien mensen er volgens Zoutberg ook wat ze ervoor terugkrijgen. "Ik hoorde laatst voor het eerst sinds ik er woon de vogels in Madrid fluiten."