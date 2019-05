Verdachten dreigende situatie bioscoop Den Haag weer vrij

De twee jongens die gisteravond nog vastzaten voor het veroorzaken van een dreigende situatie in een bioscoop in Den Haag zijn weer vrij. Voor zover bekend hebben ze alleen een boete gekregen omdat ze zich niet konden legitimeren.

Gisteravond ontstond onrust in de zaal van een bioscoop aan het Spui. Daar werd de film Hotel Mumbai gedraaid, over de aanslagen op het Taj Mahal hotel in de Indiase stad in 2008.

Vlak voor het einde van de film, op het moment dat de aanslag in beeld kwam, stonden vier jongens ineens op. Ze gingen even naar buiten, kwamen weer snel binnen en gingen toen ieder op een andere plek in de zaal zitten.

Ook spraken ze tijdens de film hardop met elkaar. "Volgens bioscoopbezoekers in een buitenlandse taal, mogelijk Arabisch", zegt de politie. Enkele bioscoopgangers vonden de situatie verdacht en intimiderend en belden 112.

Kogelwerende vesten

Even later kwamen twintig tot dertig agenten de zaal binnenstormen, sommige met kogelwerend vest. Bezoekers moesten de handen op hun hoofd houden, waarop de zaal werd uitgekamd. Tijdens de actie was de bioscoop afgezet en cirkelde een politiehelikopter boven het gebouw.

De vier jongens die zich verdacht gedroegen, zijn meegenomen naar het politiebureau. Twee van hen werden meteen weer vrijgelaten. De andere twee kwamen dus later gisteravond vrij.

"De actie van de jongens is zeer ongewenst", zegt de politie. "In deze tijden hebben dit soort incidenten grote gevolgen voor de onveiligheidsgevoelens van omstanders. Daarnaast neemt de politie dit soort meldingen ontzettend serieus en zet direct veel personeel in, personeel dat op dat moment niet op andere plaatsen kan zijn."