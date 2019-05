'Rijschoolleerling moet soms zelf opdraaien voor verkeersboete of schade'

Niet alle rijscholen zijn goed verzekerd, waardoor het mogelijk is dat rijschoolleerlingen zelf moeten opdraaien voor schade of boetes, blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio. De Vereniging Rijschool Belang (VRB) bevestigt dat rijscholen hun algemene voorwaarden of verzekeringen niet altijd op orde hebben.

BNR noemt als voorbeeld een rijschool die in de algemene voorwaarden de prijzen van boetes heeft staan om leerlingen bewust te maken van de kosten. Volgens een verkeersrecht-advocaat maakt dat niet uit: "De leerling is juridisch gezien niet de bestuurder".

Dat niet alle rijscholen goed verzekerd zijn, komt volgens VRB-voorzitter Peter van Neck mogelijk door de forse concurrentie en hoge kosten. Zo kent hij een rijinstructeur die een hele tijd onverzekerd rondreed, omdat hij financiƫle problemen had.

"Maar iedereen doet het"

Soms speelt ook onwetendheid een rol, zegt Van Neck. "Laatst had ik een rijschool aan de telefoon die dacht verzekerd te zijn, maar hij bleek bij een verzekeringsmaatschappij te zitten die helemaal geen rijscholen verzekert." Vooral scooters blijken lastig te verzekeren voor rijscholen.

De belangenbehartiger voor rijscholen meldt dat het maar een enkele keer voorkomt dat rijschoolleerlingen aankloppen bij de organisatie omdat ze zelf de kosten moeten betalen bij schade of boetes.

Een speciale verzekering voor lesauto's is verplicht en het ontbreken ervan is strafbaar. Toch krijgt Van Neck soms van rijscholen te horen: "Maar iedereen doet het hier".