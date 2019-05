Zwaar vuurwerk gaat af bij huis, politie vermoedt gerichte actie

Bij een woning in Eindhoven is vannacht zwaar vuurwerk ontploft. De voordeur en de hal raakten zwaar beschadigd. De politie gaat uit van een doelbewuste actie.

Rond 04.00 uur vannacht ontplofte het vuurwerk bij het huis aan het Gelderlandplein. Volgens Omroep Brabant woont er een gezin met drie kinderen. De bewoners werden wakker van een harde klap. Ze zijn zich "rot geschrokken", zeggen ze tegen de regionale omroep.

De politie is op zoek naar de dader of daders. De politie vraagt of getuigen zich willen melden. Mensen in de buurt die bewakingscamera's hebben wordt gevraagd de beelden te bekijken.