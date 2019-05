Drie zeldzame Siberische tijgers geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen zijn gisteren drie Siberische tijgers geboren. De welpjes en hun moeder maken het goed, hebben de verzorgers gezien op de camerabeelden waarmee de dieren in de gaten worden gehouden. "Ze zijn alle drie heel relaxt, net als hun moeder, en ze drinken allemaal goed. Ik ben als verzorger heel tevreden over de eerste 24 uur."

De Siberische tijger, of amoertijger, is de grootste tijgersoort. Een volwassen tijgerin weegt al snel 140 kilo, een mannetje zeker 200 kilo. Moeder Angara en vader Yarko wonen sinds 2017 in het safaripark. Ze kwamen naar Beekse Bergen in het kader van een Europees fokprogramma. Wereldwijd leven er nog maar zo'n vijfhonderd Siberische tijgers in het wild, in Aziƫ. In verschillende dierentuinen zitten er nog ongeveer vijfhonderd.

Bijzonder en belangrijk

De geboorten zijn daarom bijzonder, zegt Beekse Bergen: "Drie welpen tegelijk is heel gewoon, maar het afgelopen jaar zijn er maar vijf andere parken geweest waar tijgers zijn geboren en wij hebben tien jaar lang geen jonge tijgertjes meer gehad. En het is een ernstig bedreigde diersoort. Deze jongen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de soort."

De tijgerwelpjes zijn volledig blind bij de geboorte. Voorlopig blijven ze bij hun moeder in het hol. De vader leeft apart. Over ongeveer twee weken breken hun tanden door en gaan de oogjes open.

"Het gaat nog wel even duren voordat het publiek ze kan zien", zegt de verzorger. "Met een week of drie gaan ze langzaam wat rondlopen en ik verwacht dat ze met vijf of zes weken sterk genoeg zijn om naar buiten te kunnen. Dus het is nog even geduld hebben."

Vernoemd naar operapersonages

Het drietal in Beekse Bergen is vernoemd naar de hoofdpersonen uit de opera Aida van Verdi; ze heten Aida, Radames en Amneris. "We zoeken altijd goed naar namen en op dit moment wordt bij ons op het terrein een musicalversie van de opera georganiseerd. Die speelt wel in Egypte, maar de verzorgers vonden het exotisch klinken en goed bij de welpen passen."