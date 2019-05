Studentenbond bezorgd om onveilige campussen aan rand Amsterdam

De vakbond voor studenten in Amsterdam, de ASVA Studentenunie, waarschuwt voor onveilige situaties op studentencampussen. Bij een meldpunt dat de bond heeft opgericht, kwamen in de afgelopen twee maanden 39 meldingen binnen over incidenten.

Het gaat dan om inbraak, geweld, een beroving en zedendelicten. Vooral de Spinozacampus en de flats Echtenstein en Bergwijkdreef worden als onveilig ervaren. Ook de studenten op de NDSM-werf voelen zich vaak niet veilig, melden NH Nieuws en AT5.

Het meldpunt werd opgezet na berichten van studenten die zich onveilig voelden. "Toen was dat vooral bij de Spinozacampus. Wij wilden kijken of dat ook op andere plekken in Amsterdam het geval is", zegt ASVA-woordvoerder Alba van Vliet in het NOS Radio 1 Journaal.

Rand van de stad

Vrijwel alle meldingen komen van complexen die aan de rand van de stad liggen. "Studenten kunnen steeds vaker niet meer in het centrum van de stad wonen en aan de rand komen studentencampussen. Maar tijdens de bouw wordt er niet echt op gelet of er mensen 's nachts op straat zijn, zodat het ook veilig is", zegt Van Vliet.

Eerder had de ASVA Studentenunie ook al een meldpunt over onveilige situaties in de woonomgeving. Ook toen kwamen er veel meldingen binnen. Sindsdien zijn er weinig aanpassingen gedaan voor de lange termijn. "Er wordt soms wel bewaking neergezet voor een paar maanden, maar wij zouden graag structurele veranderingen zien." De studentenorganisatie hoopt op goede ov-verbindingen en horeca en fitnessruimtes op de campussen.

Er worden nu gesprekken gevoerd met de gemeente over het probleem.