Te veel vliegtuigstoeltjes, verlies bij Air France-KLM loopt op

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft in de eerste drie maanden van het jaar 320 miljoen euro verlies geleden, dat is 51 miljoen euro meer dan een jaar eerder in hetzelfde kwartaal.

Europese luchtvaartmaatschappijen hebben het zwaar. De brandstofkosten stijgen en er is een prijzenslag gaande rond de ticketprijzen. Er is overcapaciteit en dus stunten maatschappijen met de prijzen in het doorgaans rustige eerste kwartaal om klanten te lokken.

Bij Air France-KLM werden er weliswaar meer tickets verkocht, maar per passagier kwam er minder geld binnen. Er werden bijna 22,7 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van 3 procent. De inkomsten per ticket daalden met 2 procent. Voor brandstof was het bedrijf 140 miljoen euro meer kwijt dan een jaar eerder.

Omvallen

Concurrent Ryanair waarschuwde eerder voor zware tijden en voorspelde dat er luchtvaartmaatschappijen op omvallen staan in Europa. Het Duitse Germania en WOW Air uit IJsland gingen eerder dit jaar failliet. Het Duitse Lufthansa kondigde al een verlies van 336 miljoen euro aan over de eerste maanden van dit jaar.

De topman van Air France-KLM, Ben Smith, noemt het een uitdagend kwartaal. Hij rekent op verbeteringen vanaf de zomer.

Staat

Bij de afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen deed KLM het beter dan Air France. Bij KLM bleef er onderaan de streep een verlies van 56 miljoen over, bij Air France was er 256 miljoen euro verlies.

De Nederlandse Staat kocht zich in februari in bij de luchtvaartmaatschappij. Voor 744 miljoen euro werd een belang van zo'n 14 procent gekocht in Air France-KLM.