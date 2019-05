Wekdienst 3/5: uitslag verkiezingen Engeland en veteranen terug naar Libanon

Ander nieuws uit de nacht:

Facebook verbant bekende 'haatzaaiers': Daarmee geeft het techbedrijf verder gehoor aan de kritiek dat haatzaaiers en verspreiders van desinformatie te veel ruimte krijgen op het platform.

Chewbacca-acteur Peter Mayhew (74) overleden: Mayhew werd 74 jaar en stierf in zijn huis in Texas in het bijzijn van vrienden en familie.

Tesla klaar met 'Spartaanse dieet' en boort nieuw geld aan: topman Elon Musk hield lang vol dat er geen nieuwe leningen en investeringen nodig waren, maar vraagt nu toch om een nieuwe lening van 1,35 miljard dollar.

En dan nog even dit:

De 63-jarige Selma van der Wal uit Breezand heeft dankzij een jonge magneetvisser het enige erfstuk van haar moeder teruggekregen. Een paar dagen voor Koningsdag viste de 12-jarige Noa een kluis uit de Westgracht in Den Helder. Daarin vond hij een kleine schat aan spullen, en zijn moeder startte een zoektocht om de erfgenamen te achterhalen.

Van der Wal had voor de vondst nooit een tastbare herinnering aan haar overleden moeder in bezit gehad, maar afgelopen weekend werd ze opeens gebeld. "Of ik een H. van der Wal kende die in Den Helder heeft gewoond", vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik zei: dat is mijn vader!" De spullen zijn waarschijnlijk in 1973 uit haar ouderlijk huis gestolen.