'Veel gemeenten moeten ingrijpend bezuinigen door extra zorgtaken'

Tientallen gemeenten moeten fors bezuinigen doordat de zorgtaken die zij erbij hebben gekregen van het Rijk veel duurder uitvallen dan begroot. De bezuinigingen gaan onder meer ten koste van bibliotheken, onderhoud aan wegen en gebouwen en cultuur. Ook moet in sommige plaatsen de gemeentebelasting omhoog. Dat meldt de Volkskrant op basis van een rondgang.

Vooral de kosten voor jeugdzorg zijn een probleem: in twee derde van de gemeenten vallen die kosten hoger uit dan verwacht. Volgens de krant hebben de gemeenten hun budget hiervoor overschreden met meer dan 600 miljoen euro.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bevestigt de problemen en bezuinigingen. "Terwijl het niet de bedoeling is dat de burger de dupe wordt van de tekorten op de jeugdzorg", zegt woordvoerder Angela de Jong. "Er moet snel wat gebeuren."

Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) erkent het probleem. Hij zegt op zoek te gaan naar extra geld.

Overheveling

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De overheveling van taken naar de gemeente is door het Rijk aangegrepen om meteen flink te bezuinigen op jeugdzorg. Gemeenten krijgen minder geld dan ze ervoor uitgeven.

Tegelijkertijd is het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft gestegen met 12 procent: van 380 duizend in 2015 tot 428 duizend in 2018, bleek eerder uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Idee was dat wijkteams jongeren eerder zouden kunnen helpen, met lichtere zorg, waardoor er minder duurdere specialistische hulp nodig zou zijn. In de praktijk werkt dat anders, schrijft de Volkskrant. Wijkteams signaleren problemen weliswaar eerder, ze merken ook een nieuwe groep zorgbehoevende jongeren op, die voorheen hun weg naar de zorg niet wisten te vinden.