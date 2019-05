Veroordeelde vrouw moord halfbroer Kim Jong-un op vrije voeten

De Vietnamese vrouw die is veroordeeld voor haar rol bij de moord op de halfbroer van Kim Jong-un is door Maleisië vrijgelaten. De 30-jarige Doan Thi Huong werd vorige maand veroordeeld tot drie jaar cel.

De vrouw zat twee jaar in voorarrest. Vorige maand werd al aangekondigd dat ze eerder vrij zou komen wegens goed gedrag. Ze vliegt later vandaag naar Hanoi.

Huong en een andere vrouw smeerden in februari 2017 het dodelijke zenuwgas VX in het gezicht van Kim Jong-nam, een halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat gebeurde op het vliegveld van Kuala Lumpur. Huong verklaarde dat ze dacht mee te werken aan een grap voor tv-programma met een verborgen camera.

Kritisch tegenover broer

Volgens Zuid-Korea en de VS hebben Noord-Koreaanse geheimagenten de vrouwen aangestuurd. Kim zou zijn vermoord omdat hij zich kritisch opstelde tegenover het regime van zijn broer. Noord-Korea ontkent alle betrokkenheid en Maleisië heeft het land nooit genoemd als mogelijke opdrachtgever voor de moord.

In maart werd de Indonesische medeverdachte Siti Aisyah onverwachts vrijgelaten. Maleisië had plotseling alle aanklachten tegen haar laten vallen. Nu Huong is vrijgelaten zitten er geen verdachten meer vast.