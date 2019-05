Tesla klaar met 'Spartaanse dieet' en boort nieuwe miljarden aan

Tesla-baas Elon Musk houdt al een jaar vol dat zijn verlieslijdende elektrische auto-bedrijf geen nieuwe leningen en investeringen nodig heeft. Verkoop van hoge volumes van Model 3 en efficiƫntie hadden heel 2019 voor winstcijfers moeten zorgen. Maar die verkoop bleef achter en na een winstgevend laatste halfjaar van 2018, brak hij zijn belofte al in het eerste kwartaal van dit jaar. En nu heeft het bedrijf ook weer geld nodig.

Musk is klaar met het "Spartaanse dieet" en steekt Tesla voor 1,35 miljard dollar verder in de schulden. Ook heeft Tesla voor 650 miljoen dollar nieuwe aandelen uitgegeven. Het geld is onder meer nodig voor het opstarten van de productie in China, het opvangen van een teruglopende vraag naar de elektrische auto's in de VS en het ontwikkelen van nieuwe modellen.

Tesla is in 2003 opgericht, maar maakte vorig jaar pas voor het eerst winst. De waardering van beleggers in het bedrijf schommelt ook enorm. Ondanks de belofte van Musk in 2019 winst te gaan maken, begon het jaar moeizaam. Het verlies in het eerste kwartaal van 700 miljoen dollar bleek ook veel groter dan verwacht.

Tesla wijt de tegenvallende cijfers aan leveringsproblemen. Zo duurde het door logistieke problemen langer dan gepland om de nieuwe Model 3-auto buiten de Verenigde Staten aan de man te brengen.