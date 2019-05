Raffinaderij Curaçao verlost van Amerikaanse sancties Venezuela

Bedrijven in de Verenigde Staten mogen zaken blijven doen met de raffinaderij op Curaçao. Ondanks de sancties van Amerika tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een vrijwaring aan Curaçao uitgegeven. De vrijstelling van de sancties is geldig tot 15 januari 2020.

Al maanden plat

De toekenning is volgens de regering Rhuggenaath een belangrijke stap in het open kunnen houden van de raffinaderij en ook voor het aantrekken van nieuwe partners bij de toekomst van de Isla.

Door de sancties komt er bijna geen tanker meer in of uit en ligt de raffinaderij al maanden plat. De Curaçaose overheid is eigenaar van de raffinaderij en leaset deze aan de Venezolaanse staatsoliegigant PdVSA.

Dat leasecontract loopt af op 31 december van dit jaar. PdVSA heeft geen geld voor de benodigde innovaties om aan nieuwe milieunormen te voldoen. Curaçao is daarom op zoek naar een nieuwe exploitant voor de Isla.

Barrière

De sancties van de Verenigde Staten vormden een grote barrière in beide trajecten. Deze barrière is nu voor een groot deel uit de weg genomen, al is de ontheffing maar tijdelijk.

Wat nu precies wel en wat niet mag gebeuren op de raffinaderij moet nog worden uitgewerkt. Waarschijnlijk mag nu wel weer geraffineerd worden voor de Curaçaose en Bonairiaanse markt.

Eerder kwamen Nederland en Curaçao de Amerikanen te hulp bij het opzetten van een humanitair steunpunt op de luchthaven van Willemstad.

Bezoek Blok

De vrijstelling komt op een moment dat minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, op de eilanden is voor overleg over de situatie met Venezuela. Dinsdag zegde Blok toe de Curaçaose overheid bij te zullen staan in het vinden van en onderhandelingen met een nieuwe strategische oliepartner.