Pilotenstaking SAS voorbij na akkoord met vakbonden

De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is voorbij. Door de actie moesten afgelopen week duizenden vluchten worden geschrapt. De topman van het bedrijf zegt nu dat er een akkoord is gesloten met de vakbonden in Zweden, Denemarken en Noorwegen.

"Met opluchting kan ik onze klanten en onze medewerkers informeren dat we dit conflict nu achter ons kunnen laten. We hebben een collectieve overeenkomst getekend met onze vier pilotenvakbonden", zegt SAS-topman Rickard Gustafson. Het duurt nog wel een dag voordat de dienstregeling weer op orde is.

De piloten staakten sinds vorige week vrijdag voor een hoger loon en betere werktijden. In totaal werden 4000 vluchten geschrapt, waaronder reizen van en naar Schiphol. Ongeveer 380.000 reizigers hadden last van de acties.

De staking kostte de vliegmaatschappij veel geld. Analisten schatten dat het SAS tussen de 5,5 en 7,5 miljoen euro per dag heeft gekost. De topman maakte zich daarom grote zorgen over de financiƫn van zijn bedrijf. Ook was hij bang dat klanten het vertrouwen in de maatschappij zouden verliezen.