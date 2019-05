Breezandse krijgt erfstuk van moeder terug dankzij jonge magneetvisser

Een 63-jarige vrouw uit Breezand heeft dankzij een jonge magneetvisser het enige erfstuk van haar moeder teruggekregen. Die had vorige week een verroeste kluis opgevist, met daarin onder meer twee trouwringen.

Op een foto na had Selma van der Wal nooit een tastbare herinnering aan haar overleden moeder in bezit gehad. Tot afgelopen weekend, toen ze werd gebeld door de moeder van een jonge magneetvisser uit Julianadorp. "Of ik een H. van der Wal kende die in Den Helder heeft gewoond", vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik zei: dat is mijn vader!"

Een paar dagen voor Koningsdag viste de 12-jarige Noa een kluis uit de Westgracht in Den Helder. Daarin vond hij een kleine schat aan spullen, waaronder twee trouwringen, een broche, een hangertje en belangrijke documenten. Zijn moeder startte een zoektocht om de erfgenamen te achterhalen.

"Gelukkig zagen we nog een naam en een adres staan", vertelt Natascha Wanders. Na een avondje zoeken stuitte ze op Van der Wal, die de dochter bleek te zijn van de eigenaren van de trouwringen.

Inbreker

Van der Wal was een jaar of 17 toen een inbreker in 1973 binnendrong in haar ouderlijk huis en het kistje meenam. Het is goed mogelijk dat de inbreker een deel van de buit uit het kistje haalde, en de rest van de geroofde spullen met kistje en al in het water gooide.

Dat kwam een week geleden, 46 jaar later, weer boven water. Waarom de inbreker niet alle sieraden heeft gehouden is onduidelijk. "Misschien vanwege de inscripties", speculeert de erfgename. Ze vermoedt dat de ingegraveerde namen en data het voor de dief lastig maakten om de juwelen door te verkopen.