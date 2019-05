Eerst een knuffel van Máxima en nu taart van Anna voor huilende Sarah (9)

Sarah zat de afgelopen dagen al in meerdere televisieprogramma's om te vertellen over haar 'koninklijke ervaring'. Tegen Anna zei ze dat het haar grootste droom was om koningin Máxima te ontmoeten. Toen het zo ver was, barstte ze van de zenuwen in tranen uit.

De koningin ontfermde zich over het meisje door haar een knuffel en een kus te geven. De moeder van Sarah kon precies op dat moment de winnende foto schieten.