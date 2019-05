BNNVara wil meer salaris voor Van Nieuwkerk, is hij goud waard?

Is het daarom een logische oproep van BNNVara? Daarover verschillen de meningen (nogal). Oud-mediadirecteur van de KRO Ton Verlind is duidelijk: dit is het verkeerde betoog op het verkeerde moment. "Dat de directeur van BNNVara zich zorgen maakt over een vertrek van Van Nieuwkerk begrijp ik, maar dit pleidooi nu houden, dan snap je niet wat er speelt in de samenleving. Daar spreekt toch een zekere wereldvreemdheid uit."

Mediajournalist Maarten Hafkamp, die onder meer schrijft voor Adformatie, begrijpt het wel: "Ze willen zo'n icoon niet kwijt. Logisch dat de omroep hem probeert te behouden. Hij is een uitzonderlijk talent. Wat hij doet is topsport, elke avond presteren op hoog niveau. Van mij mag er een uitzondering gemaakt worden."

Hoe erg is het?

Hoe erg zou het zijn voor BNNVara als Van Nieuwkerk zou vertrekken? Hox zou het dus zeker zonde vinden. Hij prees de DWDD-presentator uitgebreid in het AD: "Een keiharde werker en een fenomenale presentator". En: "Creatieve oerkracht, ook achter de camera".

Ondanks deze superlatieven denken Hafkamp en Verlind toch dat de omroep er wel overheen komt. Mocht de presentator gaan dan komt er wel weer iemand anders. "Alsof er geen nieuw talent is, dat is flauwekul. Ik hoop dat hij blijft, want het is een goede presentator. Maar laten we er niet zo dramatisch over doen", zegt Verlind.

"BNNVara is naar eigen zeggen jong en vooruitstrevend, waarom zou er dan geen nieuw talent kunnen komen?," vraagt Verlind zich af.

'Niet ineens nul kijkers'

STER-directeur Volmer laat verdere conclusies voor rekening van Hox. "Maar het is natuurlijk niet zo dat als je Matthijs van Nieuwkerk daar weghaalt, zo'n programma ineens nul kijkers heeft. Matthijs van Nieuwkerk is al jaren een voorspelbare en betrouwbare programmamaker. Alles wat hij maakt heeft veel kijkers. Maar Margriet van der Linden doet het op die plek nu een stuk beter dan vorig jaar, en wie weet hoe goed zij volgend jaar scoort."

Wat Van Nieuwkerk ervan vindt, is onduidelijk. De veelbesproken presentator reageert niet op het nieuws vandaag. Mocht hij per se niet minder willen verdienen, dan had minister Slob dus slecht nieuws. Hij is het absoluut niet eens met het pleidooi van BNNVara: de balkendenorm blijft dus de grens.