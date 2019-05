Marechaussee vindt zeven mannen in koelwagen Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag in Hoek van Holland zeven mannen aangetroffen in een koeltrailer. De Poolse chauffeur van de truck is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

De vrachtwagenchauffeur wilde de ferry naar Engeland nemen toen een speurhond van de Marechaussee bij de trailer begon te blaffen. Daarop werd de truck doorzocht en werden de mannen gevonden. De vreemdelingen, tussen de 20 en 50 jaar oud, komen bijna allemaal uit Koeweit.

Omdat het niet duidelijk was hoe lang de vreemdelingen in de kou hebben gezeten, is er een ambulance opgeroepen, schrijft RTV Rijnmond. De zeven mannen zijn nu het vreemdelingentraject ingegaan.