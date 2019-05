Scholieren leren voor hun examens in speciale studiecoupé

Zo'n 24 scholieren hebben vandaag hulp gekregen van de NS bij het leren voor hun eindexamens. Ze maakten gebruik van een studiecoupé die de NS speciaal voor hen had ingericht.

De middelbare scholieren stapten vanochtend in de trein van Alkmaar naar Maastricht om zich tijdens de reis voor te bereiden op hun examens. In de coupé waren ook bijles-coaches aanwezig die de scholieren hielpen met vakken als wiskunde, Engels, Nederlands en biologie.

Volgens de NS vinden scholieren het fijn om in de trein te studeren omdat ze dan weinig worden afgeleid. "We bieden studenten een rustige plek in de trein waar ze ondersteuning krijgen van docenten", vertelt docent Nederlands en conducteur Els Jentink tegen RTV Utrecht. "Zo kunnen ze zich een aantal uren zonder prikkels voorbereiden op hun eindexamen."

Serieus project

De scholieren wonnen hun plekje met een online prijsvraag. De actie van NS was eenmalig, maar volgens Jentink is de studiecoupé een serieus project. "Als dit een succes blijkt dan gaan we zeker kijken of we dit in de toekomst rond de examentijd kunnen herhalen."