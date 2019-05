Twee verdachten opgepakt in Haagse bioscoop na 'dreigende indruk'

In een bioscoop in het centrum van Den Haag zijn twee mensen gearresteerd. Volgens getuigen maakten ze "een dreigende indruk" in een van de bioscoopzalen, tweette de politie.

Wat daarmee wordt bedoeld, is niet bekend. Er hing enige tijd een politiehelikopter boven de Pathé-bioscoop aan het Spui en de omgeving werd afgezet met rood-witte linten. Er was veel politie ter plaatse en de bioscoopzaal werd leeggehaald.

De situatie is onder controle en de politie doet onderzoek.