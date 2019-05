Patstelling in Venezuela: wie steunt wie in conflict Maduro-Guaidó?

Militair ingrijpen blijft uit

Juan Guaidó heeft veel buitenlandse regeringen aan zijn kant. Hij wordt door tientallen landen - inclusief Nederland - erkend als interim-president. Wie kiezen er nog meer voor Guaidó?

Zijn belangrijkste bondgenoot is Washington. President Trump windt er geen doekjes om: de VS wil Guaidó in het zadel helpen, al zal dat voorlopig niet gebeuren door middel van een militaire interventie.

"Maar Maduro is wel bang voor Trump,"zegt Bessems, "want je weet nooit wat Trump gaat doen. Mede daarom heeft Maduro zijn opponent Guaidó niet laten oppakken."

Trump heeft harde economische sancties ingesteld in een poging de macht van Maduro af te breken. Veel Europese landen hebben zich ook achter de interim-president geschaard, inclusief Duitsland, Frankrijk en het Verenigde Koninkrijk.

De Braziliaanse 'socialistenvreter' Bolsonaro noemt Maduro een dictator. Dat is niet niks, want Venezuela's buurland Brazilië is het grootste land in Zuid-Amerika en heeft een sterk leger, al wordt een militaire interventie uitgesloten. Overigens heeft Guaidó niet alleen de steun van Brazilië, maar ook van veel andere landen in de regio, waaronder Argentinië, Peru, Chili en Colombia.