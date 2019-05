Tientallen sportwagens racen over Duitse snelweg

In het noordoosten van Duitsland zijn sportwagens over de A20 aan het racen. Bij snelheden van zo'n 250 kilometer per uur rijden ze over de snelweg. De politie heeft controlepunten en een helikopter ingezet.

Bij een rustplaats haalden agenten zo'n 40 van de ruim 100 sportwagens van de weg, zei een politiewoordvoerder tegen het Duitse persbureau DPA. Er is vooralsnog geen ongeluk gebeurd. In grote delen van Duitsland geldt geen snelheidslimiet op de Autobahn.

Het is onbekend waar de auto's vandaan komen.