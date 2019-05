Onduidelijkheid over harde muziek tijdens Koningsdag Arnhem blijft

Bij de feesten op Koningsdag in Arnhem zijn geen geluidsmetingen gedaan, hoewel de gemeente op die dag zo'n 300 meldingen kreeg van geluidsoverlast. Dat meldt burgemeester Marcouch aan de gemeenteraad.

Er werd aanzienlijk meer geklaagd dan in voorgaande jaren. Maar doordat er niet is gemeten, kan waarschijnlijk niet meer worden achterhaald of de muziek ook echt te hard stond. "Dit mag nooit meer gebeuren", schrijft de burgemeester.

Tijdens en na Koningsdag kwamen er klachten over geluidsoverlast vanuit Arnhem, Velp, Rozendaal en Westervoort, meldde Omroep Gelderland eerder. "In Klarendal trilt de vloer mee. M'n kindjes worden huilend wakker. Dat kan niet de bedoeling zijn", schreef iemand op Twitter.

Niet gehandhaafd

Op de avond van Koningsdag waren er al veel klachten. Toen is "niet handhavend opgetreden", erkent Marcouch. Dat kon ook niet, want als er niet gemeten wordt, kan een festival niet worden aangesproken op geluidsoverlast. "Je kunt alleen optreden op het moment dat je metingen doet", zegt de woordvoerder van Marcouch.

"We hebben een gemeenschappelijke regeling met allemaal gemeenten samen en dat is de Omgevingsdienst. Die verricht dat soort metingen in opdracht van de gemeente." Waarom dat nu niet is gebeurd, is niet duidelijk.

De gemeente is verantwoordelijk voor de metingen bij feesten, maar organisatoren moeten zelf de geluidsniveaus ook in de gaten houden. "In principe staat in een vergunning hoe hard geluid mag staan", zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Marcouch zal komende weken gaan praten "met alle betrokkenen hoe wij gaan regelen dat wij het geluid voortaan passend beperken", meldt Omroep Gelderland.