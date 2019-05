Arrestaties na vechtpartij zwembad in Den Haag

In de Haagse wijk Ypenburg zijn vijf jonge mannen opgepakt die betrokken waren bij een vechtpartij in een zwembad gisteravond. Daarbij is een badmeester gewond geraakt. Hij maakt het naar omstandigheden goed en hoefde niet naar het ziekenhuis.

De gemeente zegt in een verklaring dat ouders met kinderen getuigen waren van de vechtpartij en noemt het onacceptabel wat er is gebeurd.

Tegen Omroep West zegt de manager van het Haagse Hofbad dat de ruzie ontstond nadat de badmeester de jongeren had aangesproken omdat ze andere mensen natspetterden. De politie en de gemeente nemen het incident hoog op.

Sinds twee jaar moeten mensen een pasje aanvragen om te kunnen zwemmen in Den Haag. De gemeente wilde daarmee de veiligheid beter waarborgen. Die maatregel werd genomen nadat er in een ander Haags zwembad grote overlast was van jongeren met een Marokkaanse en Turkse achtergrond.