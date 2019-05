Primeur Nieuw-Zeeland: eerste Maori opperrechter

Nieuw-Zeeland heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een Maori opperrechter. Joseph Victor Williams werkt al tientallen jaren als rechter en advocaat en vervangt een andere opperrechter.

De Maori's zijn de inheemse bewoners van Nieuw-Zeeland en vormen ongeveer 15 procent van de bevolking. De groep heeft een achtergestelde positie in het land. Zo zijn Maori vaker werkloos, lager opgeleid en hebben ze minder toegang tot gezondheidszorg. Williams zet zich al zijn hele leven in voor een betere positie van het volk. Zo zette hij in 1988 voor een groot Nieuw-Zeelands advocatenkantoor een speciale Maori-afdeling op, die alleen zaken voor deze bevolkingsgroep in behandeling nam.

In 1999 werd hij benoemd tot rechter van de landelijke Maori-rechtbank. Naast zijn justitiƫle werk werd Williams in de jaren 80 bekend als muzikant. Hij zong als student in een reggaeband en maakte toen Maranga Ake Ai, dat Maori-jongeren aanspoort om trots te zijn op hun identiteit. Het nummer maakte veel los en haalde de hitlijsten.