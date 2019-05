Kroatië sinds EU-toetreding: 'Should I stay or should I go?'

Na jarenlang thuis experimenteren met het brouwen van bier, was het tijd om de hobby naar een hoger plan te trekken. "We zijn echte bierliefhebbers. Op een dag zeiden we tegen elkaar: we kunnen hier ook ons leven van maken. Daar begon het avontuur", vertelt Davor bij de afvulmachines. De craftbier-hype uit Amerika en West-Europa was nog niet in Kroatië geland, dus ze waren pioniers in hun land. "We zagen wat miste en besloten in dat gat te springen."

Dat risico hadden ze niet zo snel genomen als ze geen zicht hadden gehad op EU-subsidie. Hun ondernemersbloed was er al, maar in 2013 kregen ze handvatten om een echte start-up te worden. Ze kregen een eenmalige subsidie om een nieuwe fabriek te bouwen, van bijna de helft van de anderhalf miljoen euro die met de investering gemoeid was.

De fabriek is nu bijna klaar. Het zal de productie flink opschroeven, ze kunnen meer personeel aannemen en dan kunnen ze ook beginnen met bier exporteren naar andere EU-landen. "We hebben nu drie biersoorten in de productielijn, we hopen eind van het jaar zes soorten te hebben."